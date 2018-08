350 Akten im Rathauskeller entdeckt

Rommerskirchen Im Kreisarchiv Zons können Interessierte jetzt verloren geglaubte Standesamtsakten von den 1870-er bis zu den 1950-er Jahren einsehen.

Über einen unverhofften Fund konnte sich im Frühjahr das Kreisarchiv in Zons freuen: Im Keller des alten Rathauses an der Bahnstraße war Ordnungsamtsleiter Hans Knelleken, zugleich langjähriger Leiter des Standesamts, selbst überrascht: In einem eigentlich für alte Akten des Bauamts reservierten Raum lagerten auch rund 350 stark verschmutzte, alte Akten des Standesamts.