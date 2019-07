Auf Einladung der Stadt : 265 Rommerskirchener Senioren zu Besuch in Venlo

Margaretha Hockenjos (l.)und Birgitta Ringes mit Bürgermeister Martin Mertens. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Zum 44. Mal hatte die Gemeinde alle Einwohner ab dem vollendeten 70. Lebensjahr zum traditionellen Seniorenausflug eingeladen. Über 40 Prozent der Teilnehmer waren über 80 Jahre alt. Sechs Mitreisende waren sogar über 90 Jahre alt.

Ungeachtet des teilweise überaus heißen Wetters war die Resonanz von 265 Teilnehmern einmal mehr beachtlich. Wie seit vielen Jahren üblich, fanden zwei Fahrten statt, die beide nach Venlo führten. 104 Teilnehmer von ihnen waren über 80 Jahre, sechs sogar schon über 90 Jahre alt.

Begleitet wurden die Senioren durch Bürgermeister Martin Mertens, Vertreter aus Rat und Verwaltung sowie Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes unter der Leitung von Agnes Kremer-Schillings sowie von einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Der „Club Behinderter und ihrer Freunde“ ermöglichte es, dass auch diejenigen teilnehmen konnten, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.

Nach der Busfahrt wartete in Venlo eine reichlich gedeckte Kaffeetafel auf die Rommerskirchener Senioren. Anschließend hatten sie Gelegenheit, zu tanzen oder die sehenswerte niederländische Grenzstadt zu erkunden. Der „Venlonazaal“ befindet sich sehr zentral in Venlo. Die Fußgängerzone zu den „2 Brüdern von Venlo“ und viele weitere Geschäften haben viele zum Bummeln eingeladen. Der Wilheminapark und die Maas boten sich zu einem Spaziergang an.

Martin Mertens wies in seiner Begrüßung darauf hin, welchen Stellenwert das Alter in Rommerskirchen hat. Die aktuellen Zahlen sprechen in Sachen demografische eine deutliche Sprache: 813 Einwohner sind älter als 80 Jahre. 280 sogar älter als 90 Jahre. Die älteste Rommerskirchenerin ist inzwischen 104 Jahre alt.

Wer länger lebt, lebt vielfach auch länger gemeinsam So können in diesem Jahr nach den Worten des Bürgermeisters nicht weniger als 70 Ehejubiläen gefeiert werden. Sechs davon sind Eiserne Hochzeiten (65 Jahre) und in zehn Fällen können die Jubilare ihre Diamanthochzeit feiern. Hinzu kommen noch einmal 44 Goldhochzeiten (50 Jahre) und sechs Eiserne Hochzeiten (65) „Noch nie waren die Aussichten so gut wie heute, gesund zu bleiben und alt zu werden“, betonte der Bürgermeister.

Viele Venlo-Fahrer nutzten die Gelegenheit, alte Bekanntschaften aufzufrischen und Erinnerung an früher auszutauschen. Nach einem Abendimbiss ging es dann wieder per Bus zurück nach Hause.

(S.M.)