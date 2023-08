Nachhaltigkeit in Rommerskirchen 250 Trinkflaschen für die Grundschüler am Gillbach

Nach dem Start des neuen Schuljahres dürfen sich die Erstklässler und Erstklässlerinnen in Rommerskirchen über Trinkflaschen von Westenergie freuen. Rund 250 solcher Gefäße verteilt das Energieunternehmen in diesem Jahr an die Rommerskirchener Kinder, damit während des Lernens kein Durst aufkommt. Westenergie-Kommunalmanager Frithjof Gerstner, Bürgermeister Martin Mertens, Sadiye Mesci, Fachbereichsleiterin Bildung und Soziales, sowie Monika Lange, Leiterin des Familienbüros, übergaben die Flaschen jetzt in der Kastanienschule Hoeningen.