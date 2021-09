25 Jahre in Rommerskirchen : Zwei Jubilarinnen in der Katholische Öffentliche Bücherei

Rommerskirchen Seit 25 Jahren setzen sich Helga Müsch und Irmtrud Schwedler unermüdlich für die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) St. Peter in Rommerskirchen ein. Nun werden die beiden Jubilarinnen für ihre Arbeit und ihre Leistung geehrt.

In ihrer gemeinsamen Zeit ist das Team von 8 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf 21 im Jahr 2020 gestiegen und die Zahl der aktiven Besucher und Besucherinnen hat sich von 221 auf 935 erhöht. „Allein diese Zahlen zeigen, wie sehr sich Frau Müsch und Frau Schwedler mit der Büchereiarbeit identifiziert und erfolgreich um die Attraktivität der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Peter bemüht haben“, heißt es in der Ehrung. Das Ziel der beiden Jubilarinnen: Die Attraktivität der Bücherei sollte steigen, sie soll ein Ort der Begegnung sein, eine Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger bieten über Bücher ins Gespräch zu kommen und ein Angebot zur Leseförderung und letztlich auch als Literatur- und Medienversorgung vor Ort da sein.

Irmtrud Schwedler, viele Jahr Leiterin der KÖB, sorgte in 25 Jahren für eine stetige Weiterentwicklung der Bibliothek: So hat das Team ab 2010 am „Basis 12-Kurs“ teilgenommen. Auf diese Weise erhielten die Mitarbeiter eine solide Kenntnis über alle in der KÖB anfallenden Arbeiten. Es wurden Kooperationsvereinbarungen mit der Kindertagesstätte Sonnenhaus und der Gillbachschule getroffen. 2015 war die KÖB St. Peter die erste Bücherei kreisweit und die 3. KÖB im Erzbistum, die die Ausleihe von E-Books ermöglichte. 2016 wurde groß gefeiert: 170 Jahre Katholische Bücherei St. Peter Rommerskirchen und 40 Jahre Ausleihe im Gebäude neben St. Peter. Unter der Leitung von Schwedler gab es zahlreiche Buchausstellungen, Büchereiflohmärkte, eine Lesenacht, Vorlesetage und vieles mehr. Irmtrud Schwedler hat im Jahr 2018 die Leitung an Hedi Glöckner abgegeben und engagiert sich nach wie vor als stellvertretende Leitung in vielen Bereichen der Bücherei und ist immer noch Teil der Bibliothek.