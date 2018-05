Rommerskirchen: 22. Kultursommer in Reiters Scheune startet Mitte Juni

Rommerskirchen Die 22. Auflage des Kultursommers in Reiters Scheune findet vom 16. bis 24. Juni unter dem Motto "ErdReich" statt. Neben Hausherrin Martha Reiter kümmert sich Robert Jordan zum zweiten Mal federführend um die Organisation, wobei zudem Hilla Baecker mit im Boot ist, die in Kleinenbroich den Kulturbahnhof leitet und als Fotografin auch unter den Ausstellern vertreten ist.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 15. Juni um 19.30 Uhr. Am Samstag, 16. Juni gibt die Rommerskirchener Formation "Jazz we can" ab 18 Uhr ein Konzert. Am Sonntag, 17. Juni , steht ab 11 Uhr Musik mit dem Trio von Laurent Chevalier auf dem Programm, der schon seit der Premiere des Kultursommers in den 1990-er Jahren mitwirkt. "Französsische Chansons zum Mitsingen"gibz es am Dienstag, 19. Juni, ab 19 Uhr. Am Freitag, 22. Juni geben ab 19.30 Uhr Professor Bottleneck und Frank Born ein Gitarrenkonzert. An der Ausstellung "ErdReich" beteiligen sich mehr als 30 Künstler mit Exponaten aus Bildhauerei, Fotografie und Malerei.