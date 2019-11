Nach erfolgreicher Premiere in 2018 : Senioren-Wunschbaum steht wieder auf dem Alpener Nikolausmarkt

Nach erfolgreicher Premiere in 2018

Birgit Hommen (l.) und Monika Knüppel organisieren auch in diesem Jahr die Wunschbaum-Aktion für Alpener Senioren. Foto: Thomas Hommen

Alpen Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben sich die beiden Initiatorinnen zur Neuauflage entschieden. Diesmal sollen die Senioren ihre Geschenke rechtzeitig erhalten.

(RP) „Alle Wünsche erfüllt“, konnten Birgit Hommen und Monika Knüppel von der Alpener Wunschbaumaktion für Senioren im vergangenen Jahr stolz vermelden. Nach dem großen Erfolg im Premierenjahr gibt es nun zum zweiten Mal einen Wunschbaum für Senioren in Alpen.

Das Prinzip ist wie immer das gleiche. „Senioren ab 70 Jahren äußern einen Wunsch, schreiben einen Zettel und werfen ihn in eine dafür vorgesehene Box. Anschließend werden die Wünsche auf Sternen an einen Weihnachtsbaum gehängt und derjenige, der einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich einen Stern nehmen“, erklärt Initiatorin Birgit Hommen.

Laut Hommen und Knüppel muss es allerdings nicht zwingend ein materielles Geschenk sein. „Wenn sich die Senioren einen Spaziergang durch den Ort, einen Spielenachmittag oder einen Besuch in Gesellschaft im Café wünschen, so können natürlich auch solche Wünsche gerne erfüllt werden.“ So sei im vergangenen Jahr unter anderem der Besuch eines Hundes mit Streicheleinheiten erfüllt worden.