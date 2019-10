Unfall in Rheinberg : Zwei Verletzte bei Unfall auf der Xantener Straße

Unfall in Rheinberg

Rheinberg Xantener Straße war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge eine Stunde lang gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall in Rheinberg sind am Montag zwei Personen leicht verletzt worden. Erste Befürchtungen, dass der Personenschaden erheblich sein würde, bestätigten sich nicht. Allerdings kam es zu massiven Beeinträchtigungen des Verkehrs. Gegen 13.40 Uhr war bei der Polizei die Meldung eingegangen, dass an der Kreuzung Xantener Straße / L 137 zwei Autos zusammengeprallt sind. Ursache sei die Missachtung der Vorfahrtsregelung gewesen. Beide Fahrer kamen glimpflich davon. Durch umherfliegende Trümmerteile sei ein drittes Auto beschädigt worden. Die Xanteren Straße war eine Stunde gesperrt.