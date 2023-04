Nachhaltiges Radeln Zwei Rheinberger holen Schokolade in Amsterdam

Sie sind Radfahrerinnen und Radfahrer, sind aktiv in Lastenradinitiativen, finden Slow Food gut, mögen Radreisen, engagieren sich in Vereinen für das Radfahren und den Radverkehr, kurz: Es handelt sich um einen bunten Haufen begeisterter Menschen auf Fahrrädern, die gerne gute Schokolade essen. Und vor Ostern unternehmen diese Leute einen Ausflug nach Amsterdam. Diese Schokofahrt ist eine dezentral organisierte, private Fahrradtour für den emissionsfreien Transport von Schokolade. „Wir möchten für nachhaltige Mobilität, CO 2 -neutralen Transport und bewussten Genuss werben“, sagen die Initiatoren. „Eine Idee, ein Ziel. Wir verfolgen dabei keine kommerziellen Zwecke, sind non-profit-mäßig unterwegs und machen – außer für die Schokolade – keine Werbung für bestimmte Produkte.