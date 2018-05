Rheinberg: Zwei neue Gesichter machen Politik im Schulausschuss

Rheinberg Theresa Durban und Klaus Vaupel, beide CDU, sind als Sachkundige Bürger im Stadthaus vereidigt worden.

Mit Theresa Durben und Klaus Vaupel hat die CDU ihre Fraktion personell mit zwei Nachwuchskräften verstärkt. Beide gehören als Sachkundige Bürger dem Schulausschuss des Rates an. Theresa Durben ist darüber hinaus auch noch als stellvertretendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss benannt worden. Klaus Vaupel lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern am Annaberg und ist von Beruf Lehrer. Er unterrichtet die Fächer Technik und Physik und ist Berufswahl- und Studienkoordinator an der Europaschule Rheinberg.