Kriminalität in Alpen : Zwei Flaschen Bier klirren im Rucksack des Ladendiebs

Alpen 33-Jähriger wollte in einem Alpener Getränkemarkt zwei Flaschen Bier mitgehen lassen. Es kam zu einem Gerangel mit schmerzhaften Folgen.

Als sein Versuch, zwei Flaschen Bier mitgehen zu lassen, aufgeflogen war, ist es am frühen Donnerstagnachmittag vor dem Edeka-Getränkemarkt in Alpen zu einer Rangelei zwischen dem erwischten Langfinger und einem Angestellten gekommen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, ist dabei ist ein 24-jähriger Mann aus Menzelen leicht verletzt worden. Er hatte den 33-jährigen Ladendieb aus Alpen verfolgt und draußen vor dem Markt zu Rede gestellt. Der 33-Jährige war aufgefallen, als er gegen 13.30 Uhr an der Kasse des Getränkemarktes einen Pfandbon einlösen wollte. Weil der Kassierer aber ein klirrendes Geräusch im Rucksack des Kunden vernommen hatte, schöpfte er Verdacht. Er vermutete, dass der Mann etwas gestohlen haben könnte. Daraufhin sahen sich weitere Angestellte die Aufnahmen der Überwachungskamera an. Hierbei konnten sie beobachten, wie der Alpener Getränke in seinem Rucksack verstaute. Als einer der Angestellten den Tatverdächtigen auf der Straße ansprach, wehrte der sich. Bei der Handgreiflichkeit wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Mit Hilfe von zwei weiteren Angestellten des Marktes gelang es schließlich, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten fanden die Beute im Rucksack. Es handelte sich um zwei Flaschen Bier. Es ist Anzeige erstattet worden.