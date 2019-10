Zwei Brandstiftungen in Alpen : Polizei sucht Feuerteufel

Alpen Die Polizei sucht Zeugen bei zwei Brandstiftungen am frühen Freitagmorgen.

Gegen 3.40 Uhr stand am Hallenbad ein silberfarbener Opel Corsa in Flammen. Nach Ermittlungen war die Windschutzscheibe bereits vor gut einem Monat beschädigt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand. In der Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein – ohne Erfolg. Zeitgleich meldete ein Zeuge eine Brandstiftung am Bahnhof. Hier hatten Unbekannte zwei Zaunelemente und Absperrband einer Baustelle angezündet. Beide Taten könnten zusammenhängen, vermutet die Kripo. Hinweise an die Polizei in Xanten, Tel. 02801 71420.