Gastbeitrag des Präses der Rheinberger Kolpingsfamilie Für ein gemeinsames christliches Europa

Rheinberg · Wir leben in einer digitalisierten Zeit, in der Grenzen immer unwichtiger werden. Da wäre es geradezu widersinnig, würden wir in Europa eine Politik fördern, die neue Grenzen zieht. Sagt unser Autor Georg Welp in seinem Beitrag zum Sonntag.

07.06.2024 , 12:18 Uhr

Georg Welp (Archiv): Foto: Fischer, Armin (arfi)

Ein Blick zurück: Was 1945 niemand für möglich gehalten hat, ist eingetreten: Wir haben eine völlig neue Art des Umgangs in Europa miteinander gefunden. Nach 1945 stand der Dialog und das Miteinander, bei allen Auseinandersetzungen, im Mittelpunkt. Erreicht wurde viel: Frieden in Europa, Wohlstand, relative Sicherheit, offene Grenzen und freier Warenverkehr sind Errungenschaften der vergangenen 70 Jahre und der EU. Die Coronakrise, der Krieg in der Ukraine, Menschen auf der Suche nach Heimat: all das hat das Zusammenleben in Europa verändert. Verunsicherung und Angst vor der Zukunft machen sich breit, unsere Werte wie Frieden, Stabilität, Wohlstand oder Rechtsstaat geraten ins Wanken. Aus Angst wird der Ruf nach einfachen, alten traditionellen Lösungen immer lauter. Dabei werden Konzepte von Heimat und Religion missbraucht und bedenklich zu einfachen Lösungen hochstilisiert, die keine sind. Die Basis für ein gemeinsames, friedliches, christliches Europa ist und bleibt das Evangelium. Die Botschaft Jesu kennt keinen Nationalismus, keine Ausgrenzung und Herabwürdigung von Menschen oder ganzen Gruppen. Es gibt kein nationales Christentum, die katholische Kirche ist Weltkirche. Eine der großen christlichen Erzählungen ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die das europäische kulturelle Erbe geprägt hat: In dieser Geschichte wird selbstverständlich über nationale und ethnische Grenzen hinweggeholfen. Wir leben in einer digitalisierten Zeit, in der Grenzen immer unwichtiger werden. Da wäre es geradezu widersinnig, würden wir in Europa eine Politik fördern, die neue Grenzen zieht. Die Partei, die Sie wählen, sollte sich am gemeinsamen Europa orientieren.

