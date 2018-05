Rheinberg: Zum Muttertag Herzen verschenkt

Rheinberg CDU würdigte die Leistung für die Familie mit einem kleinen Geschenk.

Der Muttertag war für den CDU-Stadtverband ein guter Anlass, sich symbolisch bei allen Müttern bedanken, "die Tag für Tag für ihre Kinder und Familien da sind". Als kleines Dankeschön für den großartigen Einsatz der Mütter verteilten die Christdemokraten an einem Infostand in Orsoy Teelichter aus Holz in Herzform - auch, um darüber mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen.