Chorprojekt zum Tag der Einheit : Alpen singt für Deutschland

Alpen „3. Oktober Deutschland singt“ – Am 30. Tag der Deutschen Einheit soll es einen bundesweiten Danke-Chor geben. Jeder kann einstimmen. Gesungen wird in rund 500 Städten und Gemeinden. Alpen soll das Projekt anstimmen.

Am 3. Oktober feiert die Republik zum 30. Mal den Tag der Deutschen Einheit. Zugleich blickt die Nation auf 75 Jahre Frieden zurück – ein historisch einzigartiges Geschenk. Die Dankbarkeit dafür soll an diesem Tag hör- und sichtbar zum Ausdruck kommen. Unter dem Motto „30 Jahre Freiheit und Einheit, die deutschlandweite Danke-Demo“ haben Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft die Initiative „3. Oktober Deutschland singt“ ins Leben gerufen. Bundesweit werden Chöre, Bands und alle, die mitfeiern wollen, zeitgleich, Punkt 19 Uhr, zehn Lieder anstimmen.

Zeichen Am 30. Jahrestag der Deutschen Einheit findet auf Marktplätzen an vielen Orten im Land ein offenes Singen statt. Alle sind eingeladen – mit Kerzen als Hoffnungszeichen in der Hand –, an die friedliche Revolution von 1989 zu erinnern. Ausklang Zunächst werden gemeinsam bis zu zehn Lieder verschiedener Stile gesungen – zeitgleich (19 Uhr) im ganzen Land. Das weitere Programm wird vor Ort individuell gestaltet.

Geprobt wurde zunächst in der Fahrzeughalle der Feuerwehr. Für die finalen Aufnahmen ging es dann nach draußen. Buchholz erwies sich dabei als Perfektionist. Immer wieder ließ er die Strophen neu anstimmen, bis er schließlich zufrieden war. Danach sollten alle gemeinsam die Botschaft an alle richten: „Deutschland singt, und Alpen singt mit“. Damit war der erste Teil fertig.

Aber Buchholz möchte auch den Anlass für den umfassenden Deutschland-Chor in kleinen Filmchen deutlich machen. Mit Danksagungen durften die Teilnehmer zum Ausdruck bringen, was ihnen persönlich Einheit und Frieden bedeuten. So bedankten sich Frauen aus Syrien und Somalia dafür, in Alpen neue Freunde gefunden zu haben. Birgit Aldenhoff vom Bönninghardter Kirchenchor sagte: „Danke, dass ich in einem freien Land leben darf.“