Karneval in Alpen : Zug der Kinder abgesagt

Alpen Förderverein Alpener Kinderkarneval nimmt den Zug von der Straße. Möglicherweise wird er nachgeholt.

Dauerregen und aufkommender Sturm haben den Tulpensonntagszug in Alpen von den Straßen gefegt. Der Förderverein Alpener Kinderkarneval (AKK) hat am Sonntagmorgen um 10 Uhr in Absprache mit den Behörden entschieden, den 41. Zug der närrischen Kinder erst gar nich an den Start zu lassen. „Die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer und auch unentwegter Besucher haben Vorrang“, sagte AKK-Vorsitzender Sven Thiesis unmittelbar nach der für alle Närrinnen und Narren höchst schmerzlichen Entscheidung.