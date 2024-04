Mädchentag im Zuff in Rheinberg Jungs mussten an diesem Nachmittag draußen bleiben

Klare Ansage: Jungen durften am Freitag nicht ins Jugendzentrum Zuff in Rheinberg, alle Räume wurden von Mädchen in Besitz genommen. Der Mädchentag erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit, das Angebot war wieder einmal breit gefächert. Schmink- und Bastelkurse, ein großer Graffiti-Bereich oder komplett ausgestattete Mal-Ateliers lockten rund 60 Mädchen im Alter zwischen zehn und 16 Jahren an die Xantener Straße. „Wir wollen damit zeigen, dass das Zuff auch ein cooler Ort für Mädchen ist“, erklärt die Leiterin Celine Szupancsics.