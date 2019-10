Kinderbetreuung in Alpen : Ein Geldgeschenk für die Kindergärten

Alpen Trotz Niedrigzinsen: Bürgermeister Thomas Ahls übergab den Erlös der beiden Stiftungen der Gemeinde Alpen.

Über einen „krummen“ Betrag in Höhe von 350 Euro durfte sich Claudia Schött, Leiterin des Evangelischen Familienzentrums im Dahlacker, freuen. Denn die Einrichtung hatte ihr Betreuungsangebot aufgrund der gestiegenen Nachfrage um eine halbe auf 3,5 Gruppen aufgestockt. Bei der Gemeinde sorgte das für große Erleichterung. „Eltern können gegenüber den Kommunen ein Recht auf einen Kita-Platz geltend machen. Das bleibt dann an uns hängen. Obwohl wir in Alpen ausschließlich kirchliche Träger haben, sitzen wir also in einem Boot“, erklärte Ahls.

Den Zuschuss wollen die Leiterinnen überwiegend in die Außenbereiche investieren, in Bepflanzung und die Wartung von Spielgeräten. Obwohl es an anderer Stelle eher hapert. „Wir hätten gerne einen Speiseraum, aber das ist nicht finanzierbar“, bedauerte Nicole van Rythoven. Die Leiterin der katholischen Kindertagesstätte St. Josef in Menzelen-Ost zeigte ein weiteres Dilemma auf, das in direktem Zusammenhang mit dem gestiegenen Betreuungsbedarf steht: „Kinder, die 35 Stunden in der Woche bei uns sind, haben ein Recht auf ein Mittagessen in der Kita. Aber die Räume dafür sind einfach nicht da.“