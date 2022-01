Weder Bargeld noch Tabakware drin : Zigarettenautomat in Rheinberg aufgebrochen

Zigarettenautomat in Rheinberg aufgebrochen

Rheinberg In Rheinberg ist Samstagnacht ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Unklar ist, ob der Beutezug erfolgreich war. Das Gerät war zur Tatzeit nicht in Betrieb.

Unbekannte haben an der Borther Straße, Ecke Hesperstraße in Rheinberg einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge am Samstag gegen 1.30 Uhr das aufgebrochene Gerät entdeckt und die Polizei alarmiert.