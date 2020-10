Um mehr Kontrollen zu ermöglichen : Xanten will Ordnungsdienst personell aufstocken

Xanten will Ordnungsdienst personell aufstocken

Müll an der Skateranlage im Kurpark. Foto: Hans-Jürgen Wohlgemuth

Xanten Vandalismus und Müll in den Grünanlagen bleibt ein Problem in Xanten. Kurzfristig soll wieder eine private Sicherheitsfirma auf Streife gehen. Langfristig soll der Ordnungsdienst mehr Personal bekommen, um selbst mehr kontrollieren zu können.

Die Stadt Xanten denkt darüber nach, den kommunalen Ordnungsdienst personell aufzustocken, um mehr Mitarbeiter für Kontrollen zu haben. Das hat Bürgermeister Thomas Görtz in der vergangenen Sitzung des Stadtrats angekündigt. Demnach wird die Verwaltung der Politik dazu im Dezember einen Vorschlag vorlegen.

Die Stadt erhalte immer wieder Beschwerden über Partys, Müll und Vandalismus im öffentlichen Raum, sagte Görtz. Die Folgen der Feiern seien regelmäßig im Kurpark und anderswo im Stadtgebiet zu sehen. An den Wochenenden lägen immer wieder leere Flaschen und anderer Abfall in den Grünanlagen. Vor einer Woche waren außerdem Laternen im Kurpark wieder einmal umgestoßen worden.

Das Ordnungsamt habe im Moment aber nicht das Personal, um abends und am Wochenende mehr Präsenz in der Öffentlichkeit zu zeigen, sagte Görtz. Zumal das Ordnungsamt im Moment zusätzlich zu den eigentlichen Aufgaben die Einhaltung der Corona-Regel kontrollieren muss. Kurzfristig solle deshalb wieder eine private Sicherheitsfirma engagiert werden, sagte Görtz. „Um die Präsenz sicherzustellen.“

Xanten hatte seit Anfang 2019 eine private Sicherheitsfirma damit beauftragt, regelmäßig an Wochenenden nachts auf Streife zu gehen. Anlass war wiederholter Vandalismus im Stadtgebiet gewesen. In diesem Jahr kürzte aber der Stadtrat auf Initiative der CDU die Mittel dafür, um das Haushaltsdefizit zu senken. Jedoch sei noch Geld vorhanden, um die Firma in den nächsten Wochen wieder mit dem Streifendienst zu beauftragen, sagte Görtz.