Unsere Woche: Das Streben nach Glück

Xanten Zum neuen Jahr richten viele ihren eigenen Kompass neu aus. Und das ist gut so. Denn wer sich klar macht, was einem wirklich wichtig ist, trägt zum Wohl aller bei.

Und das ist gut so. Denn im Alltagstrubel kann der Blick für das Wesentliche schon einmal eintrüben, wenn nicht sogar ganz verloren gehen. Zeit, um sich Gedanken zur eigenen Zukunft zu machen, finden viele daher nur allzu selten. Daher sollten die wenigen Momente, in denen Hektik, Ungeduld, vielleicht beruflicher Druck oder privater Stress, wirklich in den Hintergrund treten können, auch genutzt werden. Drücken Sie den Reset-Knopf, machen Sie sich bewusst, was Ihnen wichtig ist.