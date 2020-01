Informationstechnische Bildung (IBI) : Neues Fach für digitale Kompetenz

Informatiklehrer Nils Rohde (r.) unterrichtet am Stiftsgymnasium informationstechnische Bildung. Links: Schulleiter Franz-Josef Klaßen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Das Xantener Stiftsgymnasium führt informationstechnische Bildung ein.

Das Stiftsgymnasium in Xanten hat in den Klassen fünf und sechs ein neues Fach eingeführt, um den Schülern digitale Kompetenzen beizubringen. In der informationstechnischen Bildung (IBI) lernen die Jugendlichen, wie sie Computerprogramme wie Word benutzen. Damit decke das Stiftsgymnasium schon jetzt die zukünftigen Anforderungen des Schulmininsteriums NRW für die digitale Bildung ab, sagte Schulleiter Franz-Josef Klaßen.

NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) plant, dass Informatik ab dem Schuljahr 2021/22 an allen Schulformen in den Klassen fünf und sechs zum Pflichtfach wird.

Grundsätzlich werde Medienkompetenz in allen Fächern vermittelt, erklärte Klaßen weiter. In Deutsch würden die Schüler zum Beispiel lernen, wie sie Informationen in gedruckten und digitalen Medien finden könnten. In Erdkunde setzten sie sich mit dem Navigationssystem GPS auseinander.

Aber nicht alle digitalen Themen passten in diese Fächer. Manches sei in Informatik besser aufgehoben. Bisher sehe der Lehrplan dieses Fach aber erst in den Klassen sieben und acht und in der Oberstufe vor. „Deshalb haben wir uns entschieden, einen zusätzlichen Kurs einzurichten.“

IBI soll in den Klassen fünf, sieben und neun jeweils ein Halbjahr lang unterrichtet werden. In diesem Schuljahr ist in den sechsten Klassen damit begonnen worden, weil sie den neuen Kurs sonst erst in einem Jahr gehabt hätten. Zusätzlich werde das Gymnasium im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften für die Jahrgänge fünf und sechs Informatik anbieten, sagte Klaßen. Dabei würden die Schüler die Grundlagen der Programmierung lernen, erklärte Lehrer Nils Gilleßen, der die AG leitet. Mit den beiden neuen Angeboten würden die Schüler dazu befähigt, die Technik sicher zu bedienen, dabei auf ihre Daten zu achten und auch die rechtlichen Grenzen zu verstehen, gerade im Umgang mit sozialen Netzwerken.