Einwohnerpauschale in Xanten Stadtrat beschließt mehr Geld fürs Ehrenamt

Der Xantener Stadtrat hat mehr Geld für das Ehrenamt in der Stadt beschlossen. In seiner Sitzung vor den Osterferien beschloss er, dafür die Einwohnerpauschale zu erhöhen – über sie werden einmal im Jahr Zuschüsse an Vereine ausgezahlt. Darüber entscheiden jeweils die Bezirksausschüsse der Stadt und der Ortsteile. Bisher wurde ein Euro pro Einwohnerin oder Einwohner eines Stadtbezirks bereitgestellt. So kamen im vergangenen Herbst zum Beispiel Beträge von 2107 Euro in Marienbaum, 2506 Euro in Vynen/Obermörmter, 1875 Euro in Birten, 2903 Euro in Lüttingen, 11.352 Euro in Xanten und 1757 Euro in Wardt zusammen. Künftig sollen 1,50 Euro pro Einwohner oder Einwohnerin für die Zuschüsse bereitgestellt werden. Dadurch müssten die Beträge in den Ortsteilen und in der Stadt entsprechend höher ausfallen.