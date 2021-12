Sparkasse unterstützt Knappenverein : Tragefahne strahlt wie neu

Rheinberg Die 69 Jahre sieht man ihr nicht an. Die Tragefahne des Knappenvereins Xanten und Umgebung Glückauf 1952 strahlt wie neu.

Ein Spezialbetrieb in Kempen übernahm die Arbeiten. „Das hat uns 1300 Euro gekostet“, berichtet Ronald Hoffmann und Lutz Wienen betont: „Deshalb haben wir uns sehr über den 700-Euro-Zuschuss der Sparkasse am Niederrhein gefreut.“ Zur offiziellen Spendenübergabe begrüßten die beiden Bergmänner Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake und Geschäftsstellenleiter Heinz Geßmann an der Lore am Schwarzen Weg in Wallach. Mit Blick auf das rund zwei Kilometer Luftlinie entferne Borther Steinsalzbergwerk, das seit rund 100 Jahren Salz fördert, betonte Direktor Frank-Rainer Laake: „Gerne unterstützen wir die Pflege des bergmännischen Brauchtums.“