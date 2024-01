Silvester-Rätsel der RP Goldene Zeiten für die Gewinner

Jürgen Köpp ist der einzige Sternekoch in der Umgebung. Und das schon seit 31 Jahren Jahr für Jahr. Er war aus Obermörmter, wo er wohnt und wo er sein Restaurant betreibt, nach Xanten gekommen, um zwei Gewinnern eine Freude zu machen. Helga und Heinz Lamers aus Xanten hatten ebenfalls mit viel Freude mitgerätselt und einen Kochkurs für ein Drei-Gänge-Menü bei Jürgen Köpp gewonnen. Der Meisterkoch verriet auch schon, was demnächst zubereitet wird: Fische in Kräuterkruste mit Champagnernudeln und Orangenpürée als Vorspeise, Kalbsfilet auf französischem Senf und Thymian als Hauptgang und Apfel trifft Vanille als Dessert.