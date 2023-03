Müllsammel-Aktion Nabu macht Frühjahrsputz in Xanten

Gut 40 kleine und große Sammlerinnen und Sammler waren am Samstagmorgen dem Aufruf des Nabu zum Frühjahrsputz gefolgt, um den öffentlichen Raum in Xanten von den unschönen Spuren des Winters zu befreien. Das, was an den Straßenrändern lag und dort nicht hingehört, landete am Ende im großen Container, den der DBX am Plaz del Mar aufgestellt hatte. Nur der Führerschein im Scheckkartenformat, der am Wegesrand lag, wurde der Polizei ausgehändigt, die die Lizenz weiterreicht an die Besitzerin.