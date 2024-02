Blutwurstzug in Xanten Karnevalisten zeigen Solidarität mit den Bauern

Der Xantener Blutwurstzug ist weit weniger politisch als der Rosenmontagszug in Düsseldorf. Aber auch die Karnevalisten am Niederrhein haben gesellschaftliche und politische Themen aufgegriffen. So trugen die Begleitpersonen des Karnevalswagens vom „Santese Domklüngel“ zum Beispiel Warnwesten mit der Aufschrift „Xanten ist bunt nicht braun“ auf dem Rücken. Der „Crazy Carnevals Club“ erinnerte an das Kneipensterben in Xanten und trauerte um Vips, aber auch andere Gaststätten. Sein Appell: „Bier ist billiger als Benzin, darum: Fahr nicht fort, sauf im Ort.“ Die Gruppe der Bier- und Prosecco-Aktivisten griffen die Aktionen von Klimaschutz-Aktivisten auf. Ihre Forderungen lauteten aber: „Lieber einen heben, statt sich fest zu kleben“. Und: „Freibier for Future“.