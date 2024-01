Wertschecks zum Einkaufen IGX übergibt Hauptpreise der Weihnachtsverlosung

Die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) hat die drei Hauptgewinne der Weihnachtsverlosung übergeben. Der erste Preis ging an Petra Post: Sie erhielt 5555 Euro in Form von IGX-Wertschecks. Diese Gutscheine kann sie in allen Mitgliedsbetrieben der Interessengemeinschaft einlösen. Der zweite und der dritte Preis waren 3333 Euro und 1111 Euro, ebenfalls jeweils in Form von Wertschecks, mit denen in Xantener Unternehmen bezahlt werden kann. Auch diese beiden Preise wurden kürzlich an die Gewinner überreicht.