Freizeitzentrum Xanten : Glam Bam holt die Siebziger zurück

ENNI Night of the Bands, Glam Bam im Ritumenti. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Xanten Es war die Zeit, als Vati noch orange Nyltesthemden mit XXL-Kragen und Schlaghosen trug und seine Koteletten so breit waren wie die schwarzen Rallye-Streifen auf seinem quietschgelben Opel Ascona. Und Mutti ließ das Jinglers-Glöckchen an der Jeans bimmeln und die Plateauschuhe klackern, während sie bunte Prilblumen auf die Küchenfliesen klebte.

Beide zusammen legten in zärtlicher Zweisamkeit die neue Sweet-Single „Fox on the run“ auf den Dual-Plattenspieler, sangen lauthals mit und schnitten dabei den Brian-Connolly-Starschnitt aus der neuen Ausgabe der Bravo. Das waren die Siebziger! Schrill, bunt, verrückt und komplett aus Plastik. Alles nach der Devise: Selbst meine Schwester ist aus Polyester. Die sechs Musiker von Glam Bam (Archivfoto: kdi) liefern den Soundtrack dazu, spielen die Songs von Sweet, Slade, T. Rex, Alvin Stardust, Kiss oder David Bowie. Und erzählen dazu ein paar Anekdötchen aus dem Jahrzehnt von „Daktari“, „Immer wenn er Pillen nahm“, Leckerschmecker und Ilja Richters „Disco“. Auch Mal Sondocks Radiothek fällt nicht unter den Tisch. Alles lange her, aber unvergessen.