Xantener Innenstadt Geschäftsleute in Sorge wegen Leerstand

In Xantens Innenstadt stehen Ladenlokale leer, außerdem werden Händler in den nächsten Jahren aus Altersgründen Nachfolger für ihr Geschäft suchen oder es schließen. Das beunruhigt die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) als Vertretung der lokalen Wirtschaft, das wurde am Donnerstagabend deutlich: Die Entwicklung der Innenstadt stand auf der Frühjahrsversammlung im Restaurant Neumaier nicht auf der Tagesordnung. Trotzdem entwickelte sich dazu eine lebhafte Diskussion.