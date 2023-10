Auch den Lebendigen Adventskalender gibt es wieder Evangelische Kirche plant wieder Weihnachten auf dem Weg

Der schon vertraute „Lebendige Adventskalender“ soll wieder stattfinden. Da auf den vierten Advent in diesem Jahr Heiligabend fällt, gibt es nur an den ersten drei Adventssamstagen eine Kalender-Station, an der Menschen zusammenkommen. Darum werden Gastgeber (Nachbarn, Familie, Hausgemeinschaft) noch für den ersten und den dritten Adventssamstag gesucht, denn der zweite Adventssamstag ist schon vergeben. Es soll immer draußen stattfinden, gegen 18 Uhr. Bei Singen, Geschichten und einem heißen Getränk finden Menschen aller Generationen sich ein. Die Gastgeber planen das kleine Programm, Liedblätter sind vorhanden. Unterstützung ist möglich, wenn sie gebraucht wird. Wer als Gastgebende einladen möchte, meldet sich am besten im Gemeindebüro telefonisch oder per E-Mail.