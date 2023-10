Dorfgemeinschaftshaus in Xanten Ein Treffpunkt fürs Dorf: Et Vynze Hüss öffnet

Die Stadt Xanten plant auch in Lüttingen und Obermörmter. In diesen Ortsteilen sind die Arbeiten dafür aber aus unterschiedlichen Gründen noch nicht so weit fortgeschritten wie in Vynen. Geplant sind sie aber nach wie vor. So hatte die Politik über sie beraten, als sie eine Prioritätenliste für künftige Investitionen beschloss.