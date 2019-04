Winnenthaler Kanal wird verlegt : Eine Million Euro für eine Fischtreppe

Die Lineg plant eine Fischtreppe am Winnenthaler Kanal. Ralf Kempkens ist der Projektleiter für die Baumaßnahme, die Fischen und Kleinlebewesen die Wanderung vom Altrhein Richtung Alpen ermöglichen soll. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Ein EU-Recht verlangt die durchgängige Nutzung des Winnenthaler Kanals für Fische und Kleinlebewesen. Bislang verhinderte ein Wehr an der Birtener Mühle ein Durchkommen. Anfang 2021 wird der Bachlauf an zwei Stellen verlegt.

Rein preislich gesehen ist die künftige Treppe an der Birtener Wassermühle vom Feinsten. Rund 1,08 Millionen Euro kostet es, damit wanderfreudige Fische und andere Wasserkleinlebewesen wie Krebse vom Altrhein den Winnenthaler Kanal ungehindert in Richtung Alpen hochschwimmen oder -krabbeln können.

Ein EU-Recht fordert eine Durchgängigkeit über die gesamte Länge. Doch bisher war spätestens an der Mühle in beide Richtungen Schluss. Dort staut sich das Wasser an einem etwa einen halben Meter hohen Wehr. Kein Durchkommen für Fische und Co. Doch nun, da alle Grundstücksgeschäfte abgeschlossen sind, kann die Lineg die Planungen umsetzen. Spätestens Anfang 2021 beginnt der Bau von zwei Umgehungsschleifen. Das Timing ist auf das Brutverhalten des Seeadlers abgestimmt.

Info 16 Kilometer lang von Alpen bis zum Altrhein Verlauf Der Winnenthaler Kanal beginnt am nördlichen Rad der Gemeinde Alpen und verläuft auf einer Strecke von über 16 Kilometern entlang der Menzeler Heide bis zur Einmündung in den Xantener Altrhein bei Birten. Finanzierung Von den veranschlagten 1,08 Millionen Euro trägt das Land 80 Prozent. Der Rest wird aufgeteilt unter Xanten (40 Prozent), Alpen (27 Prozent), Ruhrkohle sowie Kreis Wesel und Straßen NRW.

Ralf Kempkens ist Projektleiter der Lineg und setzt dieses EU-Recht um. „In der Wasserrichtlinie ist die Durchgängigkeit festgeschrieben“, sagt er. Sie betont eine nachhaltige und umweltverträgliche Wassernutzung. Dazu gehören auch Regelungen zur Wasserqualität oder zu Schadstoffen. Die EU-Mitglieder haben sich darin verpflichtet, alle Gewässer in einen „guten ökologischen“ und „guten chemischen Zustand“ zu bringen.

Das gilt auch für den Winnenthaler Kanal. Er ist auf Xantener Gebiet an zwei Stellen für die Wasserlebewesen nicht durchgängig. Einmal direkt an der Mühle, wo an der Autobrücke eine Schwelle das Aufsteigen von Fischen im Bachlauf verhindert. Und darüber hinaus weiter unten, nahe des Altrheins. Dort existieren natürliche Abstürze. Beide Hindernisse sollen durch die geplanten Umgehungsschleifen künftig beseitigt werden.

Vor drei Jahren hatte es hierüber in Xanten bereits eine rege politische Diskussion gegeben. Die Lineg wollte Grundstücksflächen dazukaufen, um den Bachlauf zu verlegen. Doch Eigentümer stellten sich quer. Nun aber ist alles unter Dach und Fach. Der Bach wird in einer weiten Schleife über die angrenzende Wiese verlegt. Der Raum unter der Autobrücke selbst wird verfüllt. Über ein neues Rohr jedoch kann später einmal wieder Wasser auf das denkmalgeschützte Mühlrad fließen, sofern es instand gesetzt wird. Direkt an der Mühle plant die Lineg als Betreiberin des Gewässers einen Aussichtspunkt für Besucher.

Die etwa 60 bis 70 Meter lange Umgehungsschleife ist in 30 kleine Ruhebecken untergliedert, in denen Natursteine mit kleinen Durchlässen das Wasser stauen. So können die Wasserlebewesen auf ihrem Weg in Richtung Alpen pausieren. Denn an dieser Stelle müssen sie insgesamt einen Höhenunterschied von etwa 1,20 Meter bewältigen. Weiter unten vor dem Zufluss in den Alt­rhein wird das Bachbett ähnlich verlagert, nur dass hier insgesamt 2,20 Meter Höhendifferenz zu bewältigen sind. Dementsprechend werden hier mehr Becken angelegt. Zu diesen Maßnahmen gebe es keine Alternativen, betonte im April 2016 Elke Wimmer von der Stabsstelle Kommunikation der Lineg.

Von den über eine Million Euro an Investitionen trägt das Land 80 Prozent. Den Rest teilen sich der Bergbaubetreiber RAG, die Sümpfungswasser in den Bach einleitet, und die angeschlossenen Kommunen. Sie entsorgen hier ihr Regenwasser.

Politische Diskussionen hatte es vor drei Jahren gegeben, als das Thema erstmals in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Anwohner wie Hans-Peter Feldmann, selbst lange Zeit FBI-Lokalpolitiker, bezweifelten den Sinn einer solchen Maßnahme. Ähnlich äußerte sich Hermann Janßen, der viele Jahre für die CDU im Rat saß. Er verwies auch auf alte Ausschussprotokolle. Dort heiße es, dass sich Xanten finanziell nicht beteiligen müsse. Ralf Kempkens von der Lineg hält dagegen: Die Kosten für diese Maßnahme würden nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel auf die Beteiligten umgelegt.

