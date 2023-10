Johannes Schubert leitet seit 30 Jahren die Dombauhütte Ein Bewahrer des Xantener Doms

Langsam nähert sich die Plattform des Hubwagens der Kreuzblume am Südportal des Xantener St.-Viktor Doms. Johannes Schubert, Leiter der Xantener Dombauhütte, betrachtet konzentriert die kleinen Risse im Stein. Risse, die durch den Einfluss der Umwelt entstanden sind. Gemeinsam mit seinem chilenischen Mitarbeiter Hans Leyvi Carrasco González, der seit 2019 in der Dombauhütte arbeitet, überlegt er, was zu tun ist.