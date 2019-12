Pontifikalhochamt im Xantener Dom : Der selige Karl Leisner ist ein Beispiel für alle

Das Kirchenfenster zeigt Karl Leisner in KZ-Sträflingskleidung bei seiner Priesterweihe. Foto: Fischer, Armin (arfi)

In einer Messe mit vier Bischöfen wird am dritten Advent im Xantener Dom der Priesterweihe von Karl Leisner gedacht. Die geschah vor 75 Jahren heimlich im KZ Dachau. Sein Grab befindet sich in der Krypta.

Der französische Häftling Bischof Gabriel Piguet spendete dem todgeweihten Diakon Karl Leisner am 17. Dezember 1944, also vor 75 Jahren, im Block 26 des Konzentrationslagers Dachau unter Gefahr für alle Beteiligten die Priesterweihe. Im Gedenken an dieses kirchengeschichtlich einmalige Ereignis ist am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, um 11.30 Uhr ein Pontifikalamt im Dom in Xanten. Hauptzelebrant bei der Messe ist Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg aus dem Erzbistum München-Freising. Konzelebranten sind Erzbischof François Kalist aus dem Erzbistum Clermont, Weihbischof Rolf Lohmann, Regionalbischof für den Niederrhein und Recklinghausen mit Sitz in Xanten, und Wilfried Theising, Weihbischof in Münster und Offizial des Offizialbezirks Oldenburg mit Sitz in Vechta.

Neben diesen vier Bischöfen werden mehr als acht Priester und Diakone am Altar des Xantener Domes stehen, darunter Prälat Helmut Moll als Vertreter der deutschen Bischofskonferenz für das Martyrologium. Der grenzüberschreitende Pfarrcäcilienchor St. Johannes Baptist, Wyler und Groesbeek unter Leitung von Theo Giesbers, an der Orgel Gerard Rutjes, wird das Pontifikalamt musikalisch gestalten.

Info Einige Stationen im Leben von Karl Leisner Geburt/Kindheit Karl Leisner wurde am 28. Februar 1915 in Rees geboren und wuchs in Kleve auf. Verhaftung Am 9. November 1939 wurde Leisner wegen einer Äußerung über das missglückte Attentat auf Adolf Hitler verhaftet. Lagerhaft Bis zum 4. Mai 1945 im Konzentrationslager Dachau. Priesterweihe Am 17. Dezember 1944 wurde Leisner im KZ zum Priester geweiht. Todestag Am 12. August 1945 starb Leisner an den Folgen der Haft. Seligsprechung Am 23. Juni 1996.

Das Festhochamt wird von Radio Horeb bundesweit übertragen. Auch eine Live-Übertragung des katholischen Fernsehsenders EWTN ist geplant. Der Gottesdienst findet mit dem Gebet am Grab des seligen Karl Leisner in der Krypta des Domes seinen Ausklang. Im Anschluss daran ist in der Aula der benachbarten Marienschule eine Feierstunde zu Ehren des niederrheinischen Glaubenszeugen.

Der denkwürdige Tag geht mit einer Dankandacht um 15.30 Uhr im Viktor-Dom zu Ende. In Kooperation des Internationalen Karl-Leisner-Kreises (IKLK) und des Stiftsmuseums Xanten wird vom 7. bis 19. Dezember im nördlichen Seitenschiff des St.-Viktor-Domes eine Karl-Leisner-Wanderausstellung zu sehen sein. Die Ausstellung zeichnet das Leben und Wirken Karl Leisners in seinen wichtigsten Stationen nach. Dabei wird die persönliche Lebensgeschichte in den Zusammenhang der dramatischen deutschen Zeitgeschichte zwischen 1915 und 1945 gestellt. Texte und Bilder sollen die Persönlichkeit Karl Leisners dem Besucher der Ausstellung näher bringen.