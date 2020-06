Feuerwehreinsatz in Xanten : Brandstifter auf der Büdericher Insel

Xanten/Wesel Am Mittwoch ist gegen 20.45 Uhr im Naturschutzgebiet Büdericher Insel ein Feuer ausgebrochen. Da es mehrere Brandherde gegeben hat, geht die Kriminalpolizei derzeit von Brandstiftung aus.

Am Mittwoch ist gegen 20.45 Uhr im Naturschutzgebiet Büdericher Insel ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitgeteilt hat, lag der Brandort in Fahrtrichtung Wesel rechts von der Weseler Straße (B 58). Das Feuer war durch den Rhein, den Hülskensweg und eine unbenannte Straße begrenzt. Die alarmierte Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und löschte die Flammen ab. Die Ursache des Brandes stehe noch nicht fest, so die Polizei. Aber erste Ermittlungen hätten ergeben, dass mehrere Brandherde unabhängig voneinander entzündet worden waren. Deshalb geht die Kriminalpolizei derzeit von Brandstiftung aus.