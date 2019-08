Woodpower-Projekt in Rheinberg : Solvay richtet Kraftwerks-Baustelle ein

Woodpower-Projekt in Rheinberg

Rheinberg Die Vorbereitungen zur Realisierung des Woodpower-Projekts an der L 137 in Rheinberg haben begonnen.

Uwe Plien (Autorenkürzel: up) ist Redakteur der Rheinischen Post in Rheinberg.

Auf dem Gelände an der Solvay-Kreuzung – Xantener Straße (L 137)/Ecke Zollstraße – ist was in Bewegung. Im Auftrag von Solvay wird dort die Fläche hergerichtet, auf der bald ein Holzkraftwerk mit Altholzaufbereitungsanlage entstehen soll. Im Auftrag des Chemie-Unternehmens werden vorbereitende Erdarbeiten durchgeführt. Außerdem werde die künftige Baustelle von einem beauftragten Unternehmen gesichert und eingezäunt, sagte eine Unternehmenssprecherin. Es sei damit zu rechnen, dass sich die vorbereitenden Arbeiten mehrere Wochen hinzögen. Mit einer Beeinträchtigung des Verkehrs auf der stark befahrenen Xantener Straße (L137) sei nicht zu rechnen. Der Kampfmittelräumdienst hatte das unbebaute Gelände bereits umfangreich untersucht. Dabei war Ende Mai eine britische Fünf-Zentner-Brand-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und unschädlich gemacht worden.