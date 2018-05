Rheinberg: Wochenmarkt kehrt auf den Marktplatz zurück

Rheinberg Es gibt Grund zur Freude für alle Rheinberger Marktverkäufer. Ab Freitag, 25. Mai, können sich die Händler wieder auf dem Großen Markt ausbreiten und dort ihre Waren zum Verkauf anbieten. Nachdem der Marktplatz umgebaut worden war, mussten die Händler zwischenzeitlich notgedrungen auf den kleineren Lindenplatz umziehen. Nun findet der Wochenmarkt wieder in alter Frische auf dem neu gestalteten Platz statt, der durch die Ausdehnung seiner Fläche jetzt nicht nur mit neuen Angeboten punkten kann, sondern für die Besucher noch attraktiver werden soll.

Anlässlich der Rückkehr der Marktbeschicker bietet die Stadtverwaltung von 10 Uhr an Kaffee und Kuchen auf dem Marktplatz an, "um den neuen alten Standort zu feiern und mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen", wie es in einer Pressemitteilung aus dem Stadthaus heißt. Begleitet wird das kleine Fest von einem Rahmenprogramm und Infos zur weiteren Belebung des Rheinberger Wochenmarktes. Bürgermeister Frank Tatzel freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen der Besucher.