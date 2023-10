Nahversorgung auf dem Dorf Ossenbergs Marktmeister richtet Appell an Kunden

Ganz im Zeichen des Herbstes steht der Wochenmarkt am Samstag, 21. Oktober. Der „Mann der 1000 Gewürze“, Christian Mannitz, bietet passende Gewürze zur Jahreszeit an, während der Caterer Esswerk mit Kürbis-Ingwer-Suppe bis zum klassischen Erbseneintopf wieder Deftiges kredenzt. „Die frisch gekochten Eintöpfe werden zum Mitnehmen vorbereitet, sodass sie zuhause nur noch erwärmt werden müssen“, wirbt der Marktmeister. Backfisch und die ersten Muscheln der Saison sind am Stand von Fisch Müller-Mehrholz zu bekommen, ein vegetarischer Herbst-Wrap bei Alinas Gourmetwerkstatt. Selbstgemachten Zwiebelkuchen und den ersten Spekulatius von Lisas Kochwerk wird es genauso geben wie Kürbisstuten und Herbstkruste am Stand von Hanna Ernsting. Herbstliche Textilien bietet Steffis Modestand, Zierkürbisse und Pflanzen die Gärtnerei Marquardt. Einheimisches Herbst- und Wintergemüse darf bei Obst und Gemüse Borgmann gekauft werden. Erste weihnachtliche Holzarbeiten steuert Petra Balci bei.