Wochenkommentar : Gute Annäherung am Rheinufer

Foto: Arnim Schmidt Erholungssuchende wollen weiter am Rheinufer in Ossenberg spazieren.

Rheinberg Mit 1600 Unterschriften haben Bürger freien Zugang zum Rhein bei Ossenberg eingefordert. Der Kreis denkt über einen Kompromiss nach.

Keine Folklore: Als im Sommer die Ranger, die fortan in den Naturschutzgebieten des Kreises Wesel die Einhaltung der Regeln durchsetzen sollen, vorgestellt wurden, war der Aufschrei enorm. Vor allem in Ossenberg. Viele fürchteten, künftig nicht mehr auf Tuchfühlung mit Väterchen Rhein gehen zu dürfen, wie’s über Generationen am Strom üblich war. So verständlich der Proteststurm auch sein mag. Der Kreis Wesel als Untere Naturschutzbehörde hat hier nicht aus Willkür gehandelt, sondern er hatte gute Gründe.

Das bestreiten die Wortführer des Protestes auch gar nicht, die in dieser Woche mit 1600 Unterschriften ihre Forderung untermauerten, nicht vom Rheinufer abgeschnitten zu bleiben. Im direkten Dialog wurde klar, dass man gar nicht so weit auseinander lag und eine Lösung möglich scheint, die allen Interessen gerecht wird. Gut so.

Zunächst muss man dem Naturschützern im Kreishaus, die seit drei Jahren vor allem an sonnigen Wochenenden genau hingesehen haben, abnehmen, dass Regelverstöße in Naturschutzgebieten an der Tagesordnung sind. „Da schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen“, so Abteilungsleiter Klaus Horstmann. Wer mal in bei Ausflüglern beliebten Naturschutzgebieten spazieren geht, kann das bestätigen. Es ist eben bespielsweise keine Seltenheit, dass Hundebesitzer es als ihr gutes Recht betrachten, ihre Lieblinge von der Leine zu lassen. Die gern zitierten „schwarzen Schafe“ sind keine bedrohte Art.