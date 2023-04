Spitzensport trotz Diabetes Rheinberger Cheerleaderin Zoé will Weltmeisterin werden

Für Zoé Schollmanns könnte es die Reise ihres Lebens werden. Die 15-jährige Rheinbergerin fliegt am Mittwoch nach Ostern in die USA. Ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zum ersten Mal in ihrem jungen Leben. Von Frankfurt aus über Washington nach Orlando in Florida. Für zwölf Tage. Nicht, um Urlaub zu machen, sondern um am 20. April einen Titel zu gewinnen. Bei den Weltmeisterschaften der Cheerleader wollen sie und ihre Kolleginnen abräumen. Zoé gehört zum Team Germany. Das ist die Nationalmannschaft der Sporttänzerinnen. Dafür haben die jungen Damen in der Junior-Klasse für die Zwölf- bis 18-Jährigen lange und hart trainiert. Nun hoffen sie, dass sich das auszahlt. Ein Platz auf dem Sieger-Treppchen, das wäre der Hammer. „Nur bitte, bitte nicht Platz vier. Dann lieber letzte werden“, sagt das gelenkige Mädchen vom Annaberg.