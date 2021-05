Energiewende in Alpen : Auch Ortsvorsteher gegen Windräder im Wald

Alpen Die Bürgerinitiative #Gegenwind im Bönninghardter Wald bekommt prominente Unterstützung. Auch Herbert Oymann kämpft an ihrer Seite. Ein Investor will ein Windpark mit vier 200 Meter hohen Windmühlen bauen.

Der Ortsvorsteher schaut ebenfalls runter Richtung Veen, wo sich schon lange Windräder drehen. Vor 20 Jahren habe niemand das Wasserschutzgebiet als Tabu-Kriterium ins Feld geführt. „Heute müssen die alten Dinger abgebaut und können hier nicht durch neue ersetzt werden“, so Oymann: „Wer will das verstehen?“

In Alpen erkennt Oymann „Zielkonflikte zwischen Natur- und Artenschutz“ und sieht Anzeichen für „Spannungen zwischen zwei Ortschaften“, in denen die Gemeinde Konzentrationszonen plant und Windkraftbetreiber bald mit dem Bau von Riesenanlagen beginnen wollen – jeweils gegen Widerstände von Bürgerinitiativen. „Der Unmut nimmt zu“, stellt der Ortsvorsteher fest.

Auf der Bönninghardt sei der einzige Wald in Alpen, der als Rückzugs- und Erholungsort in der Pandemie an Beliebtheit gewinne. „Wald tut gut“, so Oymann. Waldluft sei gesund, „Waldbaden“ im Trend wie sportliche Aktivitäten. „Dr. Wald bringt uns alle auf die Beine“, so der Waldliebhaber: „Er darf nicht vernichtet, nicht zerstückelt werden.“