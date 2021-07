Windkraft in Alpen : Bürgermeister Thomas Ahls kritisiert hasserfüllte Debatte

Bürgermeister Thomas Ahls hat einen Offenen Brief geschrieben. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen

Alpens Bürgermeister Thomas Ahls bittet darum, die Diskussion um das Thema Windkraft zu versachlichen. Er hat dazu einen offenen Brief herausgegeben. Selten sei die öffentliche Meinung in Alpen zu einem Thema so gespalten gewesen und selten habe es aus einem Anlass so viele persönliche Verletzungen gegeben, schreibt der Bürgermeister. Während CDU und Grüne für die Ausweisung von Konzentrationszonen am Winnenthaler Kanal und im Bönninghardter Wald waren, hielten SPD und FDP dagegen. Seine und die Motivation des Gemeinderates sei immer gewesen, die Klimawende in Alpen aktiv zu begleiten. Vor diesem Hintergrund als Umweltvernichter hingestellt zu werden, habe alle beteiligten Akteure heftig getroffen, so Ahls.

Die Bildung von Konzentrationszonen sei die richtige Entscheidung gewesen. Sie hätte den Bau von Anlagen begrenzt möglich gemacht. Die Gemeinde habe das Vorhaben mit qualifizierter fachlicher Begleitung entwickelt. Das Gesetzesvorhaben des Landes sei jedoch schneller und ohne Übergangsregelung für in Erarbeitung befindliche Pläne gekommen. Der Gesetzentwurf im Herbst 2020 hätte noch eine solche enthalten. Ahls: „Im Vertrauen darauf hatte die Verwaltung das Planverfahren weiter vorangetrieben. Nun stehen wir wieder am Anfang.“

Mit der alten Planung wären auch die im jetzigen Gesetz enthaltenen Abstandsregelungen (1000 Meter zu Wohnbereichen) verpflichtend gewesen, „die Gemeinde hätte aber einen Flächennutzungsplan gehabt, der eine ungeregelte Ausbreitung der Windenergie verhindert hätte“. Unter den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, so Ahls, werde eine Planung, die die Konzentration auf ausgewählte Flächen für die Windkraft zur Folge habe, extrem schwierig.

Er glaube, dass man, wenn man die Diskussion eines solchen Themas „mit populistischer Tendenz“ führe, „die Saat für eine von Hass erfüllte Konfliktaustragung legt“. Er wisse, dass die Bürgerinitiativen dies so nicht gewollt hätten, so Ahls, „aber ich habe persönlich zu keinem Thema so viele Beleidigungen erleben müssen. Das gilt auch für einige Ratsmitglieder, die ihren Job ehrenamtlich ausüben“. Einige Fraktionen im Rat sollten sich die Frage stellen, „ob ihr Verhalten den demokratischen Maßstäben genügt hat, die sie selbst für sich in Anspruch nehmen“.