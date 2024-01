Drei Zonen gegen „Verspargelung“ Alpen hat die Lizenz für Windräder

Nach jahrelangem Anlauf mit langwierigen Gutachten und heftigen Widerständen in den betroffenen Ortschaften haben’s Rat und Verwaltung nun endlich geschafft. Alpen hat das amtliche Okay der Aufsichtsbehörden, das Aufstellen von Windrädern im Gemeindegebiet selbst zu steuern und die befürchtete „Verspargelung der Landschaft“ zu verhindern. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde werden sogenannte Konzentrationszonen ausgewiesen, in denen von mächtigen Rotoren Wind in Strom umgewandelt werden darf.