Dringlichkeitsentscheidung zu Windrädern in Alpen Hauptausschuss stimmt gegen Einzelanlage in Menzelen-Ost

Alpen-Menzelen · In einer Dringlichkeitsentscheidung positionierte sich der Alpener Hauptausschuss gegen den Bau eines Windrades in Menzelen. Was die Argumente der Fraktionen waren und warum die Eile geboten war.

08.06.2023, 05:00 Uhr

Ein einzelnes Windrad steht in der Landschaft. Das will man in Alpen vermeiden (Symbolfoto). Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Der Alpener Hauptausschuss musste am Dienstag außerplanmäßig eine wichtige Entscheidung fällen. Grund war ein Schreiben des Kreises Wesels vom 10. Mai, in dem der Gemeinde der Bauantrag zur Errichtung einer Windenergieanlage mit einer Anlagengesamthöhe von 246,6 Metern mitgeteilt wurde. Entstehen sollte die Anlage mit einer Nennleistung von 5560 Kilowatt in Menzelen-Ost, zwischen dem Freizeitsee im Norden und dem Solvay-Gelände im Süden. Für eine gemeindliche Stellungnahme war nun Eile geboten: Der Kreis hat die Frist auf den 10. Juni festgesetzt. Mit dieser kurzen Zeitspanne machte die Behörde den sonst üblichen Weg der politischen Entscheidungsfindung zunichte.