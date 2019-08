Wilhelm-Tell-Bürgerschützen : Benedikt Günther mit seinem Gefolge

Das Königpaar Benedikt Günther und Marie Angenendt samt Gefolge an der Wallacher Kirche. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Wallach Die Wilhelm-Tell-Schützen blicken auf ein gelungenes Schützenfest zurück.

Nachdem die Tell-Schützen am Freitag gemeinsam mit Festwirt Detlef Westerhoff die „Wallacher Partynight“ mit Cocktailbar, bengalischer Beleuchtung und der Band „Q 5 New Style“ gefeiert hatte, ging es am Samstag weiter. Nach dem großen Festumzug folgte der Krönungsball, der im Laufe des Abends unter dem Motto „Royal Partytime“ mit der Band „Filiale West“ für Stimmung sorgte.