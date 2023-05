Konzept zur Zukunftssicherung der Tradition Wallacher Schützen auf Nachwuchssuche

Dass Frederik Jänicke berufsbedingt mit seiner Frau seit einiger Zeit in Solingen lebt, ändert an einer Sache nichts: Er ist Wallacher durch und durch. Und so kommt es vor, dass er manchmal drei- oder viermal pro Woche die 80 Kilometer aus der Klingenstadt in sein Heimatdorf am linken Niederrhein fährt. In Wallach ist er aufgewachsen, hier lebt seine Familie, hier leben seine Freunde. Und hier trägt der 44-Jährige dazu bei, dass Traditionen nicht aussterben.