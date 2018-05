Rheinberg : Wilhelm Tell: Großes Lob für die Vereinsjugend

Rheinberg Die Mitgliederversammlung des Bürgerschützenvereins Wilhelm Tell Wallach fand in der Alten Schule statt. Seinen Jahresrückblick begann der Vorsitzende Hans-Joachim Günther mit einem Dankeschön und der Bekundung von Respekt und Anerkennung an alle Mitglieder, die sich immer wieder nachhaltig ehrenamtlich in vielfältiger Weise positiv in den Bürgerschützenverein mit einbringen, insbesondere auch bei dem amtierenden Königspaar Herbert und Heidi Pohlner nebst Throngefolge für ihre vorbildlichen Auftritte und ihr Engagement während ihrer bisherigen Amtszeit. So blicke der Bürgerschützenverein auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr zurück.

Besonders würdigte der Vorsitzende die vorbildliche Jugendarbeit, die in der heutigen Zeit des Wandels immer größere Bedeutung erlange. Dabei gehe es darum, in allen Abteilungen Nachwuchs an den Verein heranzuführen und durch gutes Beispiel die nachfolgenden Generationen zu überzeugen, zum Wohle der Dorfgemeinschaft Verantwortung zu übernehmen. So sei es eine der wichtigsten Aufgaben, sich in allen Bereichen rechtzeitig auf einen irgendwann anstehenden, unvermeidlichen Generationswechsel vorzubereiten.

(RP)