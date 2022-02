Instrumentalisten-Wettstreit : In Alpens Dörfern steckt viel Musik

Dirigent Harrie Boers, Kerstin Pieper vom Musikkreis sowie Ortsvorsteher Edgar Geisen ehrten die Sieger des Instrumentalisten-Wettstreits. Foto: Musikiverein/Musikverein

Alpen Die Premiere des Instrumentalisten-Wettstreites war ein voller Erfolg. Zahlreiche Videobeiträge kamen nach dem Aufruf des Musikvereins Menzelen ein.

Der Musikverein Menzelen hat den ersten Musikwettbewerb unter den Instrumentalisten der Gemeinde Alpen initiiert. Gesucht war der lustigste, fantasievollste, einfallsreichste oder kunstvollste Beitrag.

Alle Musiker aus Alpen oder einem Alpener Verein waren angesprochen, einen kreativen Video-Vortrag einzureichen – unerheblich, ob die Akteure drei Töne oder längst anspruchsvolle Stücke spielen können. Die Jury um die Vorsitzende des Musik- und Literaturkreises Alpen, Kerstin Pieper, Menzelens Ortsvorsteher Edgar Giesen und den niederländischen Dirigenten Harrie Boers waren von den Beiträgen angetan.

„Das zeigt uns, dass viel Musikalität in unseren Dörfern zu Hause ist“, sagte Ortsvorsteher Giesen. Kerstin Pieper ergänzte, dass sie „viel Kreativität in den Vorträgen entdeckt“ habe. Die Vielfalt der Einsendungen hat die Jury überrascht. Sie reichten vom Vorspiel in einer Kirche bis zu kleinen Video-Geschichten.

Fachmann Boers erläuterte bei der Siegerehrung die Entscheidung der Jury. In der Kategorie „Anfänger“ überzeugte Lara Schostok am Saxophon mit ihrer „schönen Tonbildung“ und „einem sehr guten Tempo“ bei ihrem Stück „Fata Morgana“. Bent Kielstropp wurde mit seinem Beitrag unter dem Namen „Star Wars“ in der Kategorie „Nachwuchs“ aufgrund seiner „tollen Idee“ und seinem „guten Ton an der Posaune“ ausgezeichnet. Flötistin Maria Krumwiede siegte in der Kategorie „originelle Idee“. Boers wies zudem auf die „verschiedenen Tonarten“ und den „anspruchsvollen Fingersatz“ in ihrem Vortrag „Frühling“ hin.

In der Kategorie „Spielerfahrung bis vier Jahre“ zeigte Johanna Kolodzy ihr Können an der Klarinette und siegte mit der „Etudes Faciles Nr. 1“ von Ulysse Delecluse sowohl beim Wettbewerb in Alpen als auch auf dem Landeswettbewerb des Volksmusikerbundes mit „ausgeprägter Musikalität“. Jolina Spilka spielte gleich zwei Instrumente in ihrem Musikvideo ein. Bei „Flows in you“ zeigte sie ihre Kreativität am Klavier sowie an der Querflöte und siegte in der Kategorie „Kreativität und Musikalität“.

Sowohl der Volksmusikerbund NRW als auch die Jury in Alpen bewerteten den Beitrag von Julia Kolodzy in der Kategorie „Spielerfahrung ab vier Jahre“ mit Bestnoten. Mit ihrer „hervorragenden Musikalität, tollem Tempo und der sehr guten Dynamik“ überzeugte die junge Musikerin am Saxophon mit ihrem Vortrag „Etudes in Major Keys Nr 4 + 8“ von Johan von der Linden. In der Kategorie „Ensemble“ gewann die Band „Tsching Bum“ mit Johanna, Julia, Max und Timo Kolodzy. Sie überzeugte bei ihrer Darbietung zum Sommerhit „Wellerman“.

„Beim ersten Alpener Musikwettbewerb gab es zwar Sieger, aber keine Besiegten“, sagte Dirigent Boers.

