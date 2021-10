Chöre in Alpen : Veen hat für Deutschland gesungen – unterm Dach

Weil Regen angesagt war, sangen die Chöre in Veen nicht wie geplant auf dem Schulhof, sondern in der Scheune des Landhauses Gietmann. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Drei Chöre aus Alpen haben sich an der bundesweiten Aktion zum Tag der Deutschen Einheit beteiligt. Das Konzert sollte eigentlich unter freiem Himmel stattfinden.

Auch Veen hat am Tag der Deutschen Einheit seine Stimme erhoben im bundesweiten Chor, der am Jahrestag an zahlreichen Orten zwischen Flensburg und Sonthofen aufgetreten ist. Überall sollte das Mega-Konzert zeitgleich mit demselben Programm über die Bühne gehen und ein starkes Zeichen der Freude und Verbundenheit senden. Eigentlich sollte das Event „Deutschland singt“ schon im vergangenen Jahr laufen – 30 Jahre nach dem Mauerfall und der friedlichen Revolution. Da hatten Musikensembles aus Alpen am neuen Feuerwehrgerätehaus einen Trailer eingespielt, um im weltweiten Netz auf das Großereignis aufmerksam zu machen. Aber dann kam Corona.