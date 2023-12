Weihnachtsmarkt in Budberg Bei knackigem Frost schmeckt der Glühwein besonders gut

Kalt wird es den Mitgliedern des SV Budberg beim Reibekuchenbacken garantiert nicht, eher warm ums Herz. „Wir brutzeln für den Förderverein. Die Einnahmen fließen komplett in die Jugendabteilung“, erzählte Tobias Hüsken am Samstag. Besagter Förderverein hatte eines der Holzhäuschen mit vielen guten Ideen in einen Fanshop verwandelt. Neben Tassen, Pralinen und Badetüchern des SVB ist vor allem ein Shirt der Renner, auf dem eine voll besetzte Tribüne abgebildet ist. „Das war bei unserem alles entscheidenden Auswärtsspiel in Goch. 600 Budberger waren dort. Wir haben das zum Anlass genommen, ein Fan-Shirt daraus zu machen“, sagte Aris Hoff.